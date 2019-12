Ein schickes 2:1 gegen Dortmund, Tabellenplatz sieben - man könnte denken, in Hoffenheim würde über Weihnachten Freude und Besinnlichkeit herrschen. Stattdessen: Unruhe! Verteidiger Kevin Vogt gab am Tag nach dem Sieg bekannt, dass er seine Kapitänsbinde abgibt. Seine erstaunlich offenherzige Begründung klang fast staatstragend: "Das für das Amt nötige und wichtige Vertrauensverhältnis zwischen dem Cheftrainer und mir ist gestört, die Entscheidungen und die mir gegenüber gemachten Aussagen sind für mich inhaltlich nicht nachvollziehbar", verriet der 28-Jährige über sein Verhältnis zu Alfred Schreuder. Vogt war schon der zweite Hoffenheimer, der Kritik am Umgang des Vereins mit seinen Spielern übte. Stürmer Ishak Belfodil hatte zuvor erklärt, sein Vertrauensverhältnis zur TSG sei wegen des Umgangs des Klubs mit seiner Knieverletzung irreparabel gestört. In der Causa Vogt reagierte Trainer Schreuder rau: "Kevin weiß genau, warum er nicht dabei ist", sagte der Niederländer - und trug damit nicht wirklich zu einer besseren Weihnachtsstimmung im Kraichgau bei.