Hoffenheim wird nicht absteigen, aber viel mehr hat die TSG gerade nicht zu bieten. Der Verein muss sich dringend fragen, was er eigentlich genau sein will.

Am kommenden Wochenende spielt Borussia Dortmund in Hoffenheim, am 85. Geburtstag von Dietmar Hopp, ausgerechnet. Das Spiel war mal der Showdown eines Fußball-Kulturduells, ein paar Menschen mögen sich noch erinnern. BVB-Fans protestierten gegen den Milliardär und Mäzen Hopp, Hoffenheim beschallte die gegnerischen Fans dann im eigenen Stadion mit Pfeiftönen aus einer Anlage, der Konflikt eskalierte. Anzeigen, Beleidigungen, Schmähungen, das berühmte Fadenkreuz, Fangruppen solidarisierten sich mit den Dortmundern, das ZDF drehte eine Doku. In der Hochphase rutschte die ganze Liga in den Konflikt, das Spiel der Bayern in Sinsheim stand vor dem Abbruch, erst die Pandemie zog den Stecker. Historisch könnte man übrigens darüber nachdenken, ob die Proteste gegen den Ligainvestor (erinnert sich da noch jemand daran?) hier ihre Wurzeln hatten.