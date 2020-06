Das Pokalhalbfinale brachte gute Nachrichten für die TSG Hoffenheim: Weil das Endspiel FC Bayern gegen Leverkusen lautet, steht bereits fest, dass auch in dieser Saison Platz sieben in der Bundesliga ausreicht, um an der Qualifikation zur Europa League teilzunehmen. Und Siebter ist aktuell Hoffenheim. Trotzdem hat sich die TSG soeben aus recht heiterem Himmel von Trainer Alfred Schreuder getrennt - und zum Abschluss einer aufwühlenden Woche gibt es am Freitagabend (20.30 Uhr) nun das Wiedersehen mit dem alten Erfolgstrainer: Julian Nagelsmann gastiert mit RB Leipzig in Hoffenheim.

Ihm gegenüber steht ein Großaufgebot von Interimstrainern bei der TSG. Nach dem Aus für Schreuder teilen sich die Betreuung Assistent Matthias Kaltenbach, Torwartcoach Michael Rechner, Analytiker Timo Gross und die kurzfristig aus der Jugendakademie abgezogenen Trainer Marcel Rapp und Kai Herdling. Das Kommando führt aber vorübergehend offenbar Sportdirektor Alexander Rosen, der selbst die Trainer-A-Lizenz besitzt. Auf dem angestrebten Weg nach Europa gehe es "jetzt nur um diese vier Spiele. Die wollen wir mutig angehen", fordert Rosen.