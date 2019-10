Ermin Bicakcic musste viele Zweikämpfe führen, um seinen Spitznamen verliehen zu bekommen, und er führte diese Zweikämpfe bevorzugt so kompromisslos, dass danach oft nicht viel übrig geblieben ist vom Zweikampf und übrigens auch nicht vom gegnerischen Zweikämpfer. Bicakcic nennen sie nur: Eisen-Ermin. Es war daher durchaus folgerichtig, dass Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder neun Minuten vor dem Abpfiff der Partie beim FC Bayern Eisen-Ermin einwechselte; es galt nun ein 2:1 über die Zeit zu retten, ohne auch nur einen Kompromiss.

Folgerichtig war es natürlich auch, dass Eisen-Ermin drei Minuten vor dem Abpfiff wild mit dem Zeigefinger wedelte. Das, wollte er signalisieren, was er da gerade gesehen habe, sei ein gewöhnlicher Zweikampf gewesen und ganz bestimmt kein Foul. Schiedsrichter Tobias Stieler blieb unbeeindruckt: Dass Ihlas Bebou mit voller Wucht Jérôme Boateng umgerammt hatte, war für ihn dann doch zu viel der Eisenhärte. Doch der wild wedelnde Zeigefinger von Bicakcic stand auch dafür, dass Hoffenheim nicht abrücken würde vom Plan, den Bayern keinen Raum mehr zu überlassen.

Torschütze Adamyan "kann das selber noch nicht genau fassen"

Dass die TSG Hoffenheim 2:1 in München führen und diese Führung auch über die Zeit retten konnte, das verdankten die Gäste zwar auch ein paar Unzulänglichkeiten im Spiel des FC Bayern. Sie verdankten es aber eben auch ein paar Eigenschaften im eigenen Spiel. Sie traten leidenschaftlich und ohne die Scheu vor Zweikämpfen auf, die die Bayern vor beiden Gegentoren zeigten. Sie spielten unerschrocken weiter, auch nach einer ungenutzten Riesenchancen wie der von Sargis Adamyan in der vierten Minute. Und sie waren in den entscheidenden Momenten raffiniert genug, um die Scheu der Bayern auszunutzen - allen voran der unerschrockene Adamyan, der bei beiden Treffern (54., 79.) den Ball durch die Beine von Boateng schoss. Beim zweiten Tor, gab Adamyan später zu, sei der Beinschuss "nicht gewollt" gewesen, was dann auch fast schon wieder raffiniert war. Adamyan, der vor einem Jahr noch für den SSV Jahn Regensburg in der zweiten Liga gespielt hat und vor zwei Jahren für den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest, sagte: "Ich kann das selber noch nicht genau fassen."

Das unerschrockene, von Scheu und Zweifeln befreite Auftreten war aber am besten zu erkennen im Spiel von Sebastian Rudy. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor einem Jahr noch für den FC Schalke gespielt hat und vor zwei Jahren für den FC Bayern, musste sich in den vergangenen Monaten oft anhören, dass er zu weich sei. Am Samstag führte er energisch seine Mannschaft an, das erste Tor bereitete er vor, indem er mit einem ruppigen Zweikampf Corentin Tolisso den Ball abnahm. Es war ein Zweikampf, wie ihn Eisen-Ermin nicht geschickter, aber auch nicht härter hätte führen können.