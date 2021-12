Die Hoffenheimer sind nicht die auffälligste Mannschaft der Liga, im Moment ist ihnen das vielleicht sogar ganz recht. So merkt keiner, dass sie sich gerade auf dem unauffälligsten besten Platz breit machen, den die Liga zu bieten hat: dem Tabellenrang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Den 2:1-Sieg beim viel mehr beachteten SC Freiburg leitete Nationalspieler David Raum, 23, mit frühem Tor ein, klar, der Linksverteidiger hat ja ein persönliches Interesse am Gelingen. Im Idealfall könnte er als Champions-League-Spieler zur WM nach Katar reisen.