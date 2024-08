Entlassungswelle in der Führungsetage, Bruch mit Teilen der Fanszene – und sogar Angst vor einem Spielabbruch: In Hoffenheim regiert plötzlich das Chaos. Laut der TSG haben zwei Ultragruppierungen dem Verein als Reaktion auf die Entlassung von Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen den „Krieg erklärt“ und verweigern jeglichen Dialog. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte zur großen Protestbühne werden. Der Klub ist in großer Sorge, dass es sogar einen provozierten Abbruch der Auftaktpartie in Sinsheim geben könnte. „Wir hoffen, dass das Spiel über die Bühne geht - wir wissen es aber nicht“, teilte die TSG mit. Die Situation sei „nach der Abberufung“ des bei den Ultras beliebten Rosen eskaliert.