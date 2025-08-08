Olympia und Fußball-WM Wir gegen die – Trump agiert als Tullius Destructivus des Weltsports 8. August 2025, 16:03 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Donald Trump mit Casey Wasserman, dem Vorsitzenden von LA28: Der US-Präsident will auch im Sport das letzte Wort haben. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Kaum jemand überträgt das Element des Wettkampfes im Sport so gnadenlos auf die politische Bühne wie Donald Trump. So wird er auch Olympia und die Fußball-WM in den USA als Pfand für Deals nutzen, ob als Druckmittel oder als mögliche Belohnung.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles