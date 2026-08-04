Inzwischen dürfte fast jeder von Jared Kushner gehört haben, Donald Trumps Schwiegersohn. Dieser Geschäftsmann, verheiratet mit Ivanka Trump, der Tochter des US-Präsidenten, verhandelt für seinen Schwiegervater in Nahost und der Ukraine. Außerdem verdient er mit seiner Private-Equity-Firma ein Vermögen. Aber wer ist Joshua Kushner, der gemeinsam mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino gerade künftige Fußball-Weltmeisterschaften übernehmen wollte, wenige Tage nach der WM in den USA?