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FifaDer Mann aus dem Trump-Clan wollte mit dem Fußball Kasse machen – und scheiterte

Lesezeit: 2 Min.

Er gilt als vergleichsweise liberal: Joshua „Josh“ Kushner, Milliardär, Investor und Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten.
Er gilt als vergleichsweise liberal: Joshua „Josh“ Kushner, Milliardär, Investor und Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Der Multimilliardär Josh Kushner plante gemeinsam mit Gianni Infantino das ganz große Geschäft. Doch er hat seine Gegner unterschätzt.

Von Peter Burghardt, Washington

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Inzwischen dürfte fast jeder von Jared Kushner gehört haben, Donald Trumps Schwiegersohn. Dieser Geschäftsmann, verheiratet mit Ivanka Trump, der Tochter des US-Präsidenten, verhandelt für seinen Schwiegervater in Nahost und der Ukraine. Außerdem verdient er mit seiner Private-Equity-Firma ein Vermögen. Aber wer ist Joshua Kushner, der gemeinsam mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino gerade künftige Fußball-Weltmeisterschaften übernehmen wollte, wenige Tage nach der WM in den USA?

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