Herrliche Satire der Fifa, wirklich gelungen. Da hat sich ein Humorist als Gianni Infantino verkleidet und Donald Trump den „Fifa-Friedenspreis“ überreicht, einen goldenen Pokal nach Art des echten World Cups, eindeutig für sein Oval Office erfunden. Während der WM-Auslosung in Washington, in dem von Trump gekaperten Kennedy Center, vor Abermillionen Fernsehzuschauern! Großartige Persiflage, ehe die Loskugeln für die größte Sportveranstaltung auf Erden geöffnet wurden. Oder, Moment: War das womöglich der echte Fifa-Präsident und das mit dem Fifa Peace Prize ernst gemeint?