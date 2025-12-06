Zum Hauptinhalt springen

Meinung„Fifa Friedenspreis“ für Trump:Sieht aus wie Satire, ist offenbar ernst gemeint

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Der Goldpokal des „Fifa-Friedenspreis“ ist übrigens größer als der WM-Pokal, den es beim Turnier 2026 zu gewinnen gibt.
Der Goldpokal des „Fifa-Friedenspreis“ ist übrigens größer als der WM-Pokal, den es beim Turnier 2026 zu gewinnen gibt. (Foto: Evan Vucci/AP)

Ausgerechnet Marines bringen den „Fifa-Friedenspreis“ auf die Bühne der WM-Auslosung – allein das ist schon der Gipfel des Zynismus. Fifa-Präsident Infantino legt das Turnier Donald Trump zu Füßen.

Herrliche Satire der Fifa, wirklich gelungen. Da hat sich ein Humorist als Gianni Infantino verkleidet und Donald Trump den „Fifa-Friedenspreis“ überreicht, einen goldenen Pokal nach Art des echten World Cups, eindeutig für sein Oval Office erfunden. Während der WM-Auslosung in Washington, in dem von Trump gekaperten Kennedy Center, vor Abermillionen Fernsehzuschauern! Großartige Persiflage, ehe die Loskugeln für die größte Sportveranstaltung auf Erden geöffnet wurden. Oder, Moment: War das womöglich der echte Fifa-Präsident und das mit dem Fifa Peace Prize ernst gemeint?

WM-Auslosung
:Die Fifa wirft sich vor Trump in den Staub

Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump unter Lobpreisungen einen riesigen Goldpokal, den „Fifa-Friedenspreis“. Die WM-Auslosung wird zu einer bizarren Show für den US-Präsidenten.

SZ PlusVon Peter Burghardt

