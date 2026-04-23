Einen Titel trägt die kommende Fußball-WM schon vor dem Anpfiff: das Milliardengrab. Denn so eines ist sie, für die Konten und Geldbeutel der Fans. Also für jene unverwüstlichen Anhänger, die weiterhin keinen Preis der Welt scheuen, obwohl sie die Staffage abgeben werden für den größten Wucher, den es bisher je gab.
MeinungFußball-WMDie Fans sind selbst schuld, dass sie von der Fifa abgezockt werden
Kommentar von Thomas Kistner
Lesezeit: 3 Min.
Die WM in den USA setzt in puncto Raffgier völlig neue Maßstäbe. Das ist aber nur möglich, weil Millionen Fußballfans das Projekt „Gier ohne Grenzen“ mitmachen. Ist die Freude am Spiel zur Manie geworden?
Fußball-WM 2026:Don und Johnny halten die Hand auf
US-Präsident Trump und Fifa-Boss Infantino lenken die WM-Vorbereitungen wie ein bizarres Festspielkomitee. Dabei verfolgt der Weltverband ein ganz eigenes Ziel: das Turnier und die Fans auszupressen wie eine Zitrone.
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