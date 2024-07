Schon beim Whatsapp-Call mit Tristan da Silva wird schnell klar: Dieser junge Kerl ist heimatverbunden, da kann die große Basketballwelt noch so sehr rufen. Sein Profilbild zeigt ihn mit seiner Mutter im Königlichen Hirschgarten in seiner Heimatstadt, auf dem Tisch zwei halbe Hendl, Brezen und ein zünftiger Obazda. „In mir steckt noch ganz viel München“, erzählt er, „ich bin schon ein richtig gescheites Münchner Kindl.“ Wer noch Zweifel hat, kann sich die Bilder aus der Draft-Nacht in New York anschauen. Zwei Wochen ist es her, da wurde aus dem College-Spieler da Silva, 23, geboren und aufgewachsen in der bayerischen Landeshauptstadt, ein NBA -Profi.

Die Orlando Magic zogen den 2,03-Meter großen Flügelspieler an 18. Stelle und als das Kameralicht auf ihn schwenkte, dachte er: „Ui, jetzt geht’s los!“ Es gehört zu den Ritualen dieser Talentbörse, dass die Auserwählten auf der Bühne noch einmal an ihre Ursprünge erinnern, deshalb trug da Silva ein Sakko, in das zur einen Hälfte die Farben Brasiliens (der Heimat seines Vaters) eingearbeitet waren und auf der anderen Seite das Münchner Stadtwappen.

SZ Plus NBA-Vertrag für Franz Wagner : 224 Millionen – ein Betrag, der alle Grenzen sprengt Im Optimalfall mehr als eine Viertelmilliarde Dollar: Basketballer Franz Wagner steigt in Orlando zum bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte auf – sein Gehalt zeigt surreale Auswüchse einer Liga im Geldrausch. Kann ein Athlet so viel wert sein? Von Jonas Beckenkamp

„Ab diesem Moment hab’ ich den ganzen Abend nur noch gegrinst“, sagt da Silva. Verständlich, denn es hätte kaum besser kommen können. Er ist nun der dritte Deutsche in Orlando, spielt künftig mit den Wagner-Brüdern zusammen und verdient im Idealfall knapp 18 Millionen Dollar in den kommenden vier Jahren.

Das ist weit weg von den 224 Millionen, die Wagner in den kommenden fünf Jahren verdient, der jüngere der Berliner Brüder, für da Silva „ein optimales Szenario“, wie er findet: die weltbeste Liga NBA, bei einem starken, aufstrebendes Team, mit einem Coach, der offenbar viel von ihm hält und der Aussicht auf Spielzeit. Nach vier Jahren im Uni-Team der Colorado Buffaloes muss er noch seinen Umzug von Boulder nach Florida organisieren, dann beginnt das bislang größte Abenteuer seines Lebens. Wobei: Er steckt eigentlich schon mittendrin. Als er kürzlich zur Vertragsunterschrift mit den Klubverantwortlichen zusammensaß, wurde ihm die Tragweite dieses Karriereschrittes endgültig bewusst: „Ich dachte, jetzt kriegen sie mich nicht mehr vom Hals! Das war schon ein Meilenstein.“

Weltmeister Franz Wagner freut sich auf seinen neuen Mitspieler in Orlando: „Extrem cool, mit Tristan zu spielen“

Trotz der Jahre in Colorado hat sich da Silva eine Münchner Nonchalance bewahrt, wenn man ihm zuhört, sieht man ihn in einer Grillrunde in den Isarauen sitzen, er sagt „safe“, wenn er auf jeden Fall meint, er erzählt, dass er gerne „wie 80 000 andere auf der Mono-Wiese“ im Englischen Garten „chillt“. Sein Vater, früher Profiboxer, betreibt eine brasilianische Bar in der Rosenheimer Straße gegenüber dem Gasteig, der Bruder ist ebenfalls Basketballprofi – und bald wieder in der Heimat. Oscar da Silva bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft auf Olympia vor und ist vom FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt. Der Ältere kommt heim, den Jüngeren zieht es hinaus in die Welt.

Deutsches Basketball-Nationalteam : Spiel eins nach dem großen Wurf Die Weltmeisterschaft ist Vergangenheit, jetzt geht es um Olympia: Bei Deutschlands Basketballern ist der Konkurrenzkampf im Team eröffnet, in der EM-Qualifikation wollen sich Profis wie Oscar da Silva empfehlen - er profitiert von einer Neuerung im Kalender. Von Jonas Beckenkamp

„Er hat die letzten Jahre am College Schritt für Schritt nach vorne gemacht“, sagt Bruder Oscar über den Orlando-Rookie, „jetzt trifft er dort direkt auf offene Türen und passt da bestimmt gut rein.“ Bei seiner Vorstellung saß Tristan neben Klubboss Jeff Weltman und Trainer Jamahl Mosley auf einem Pressepodium und lauschte Worten mit großer Wertschätzung. Man baue auf sein Spielverständnis, sein Entwicklungspotenzial und vor allem seine Wurfqualitäten. Bei den Magic hatten sie insbesondere in den vergangenen Playoffs ein Problem: Dem Team fehlte jemand, der verlässlich Dreier trifft. Franz Wagners einzige Schwäche kostete den Klub die Serie gegen Cleveland, weshalb da Silva und Routinier Kentavious Caldwell-Pope (kam aus Denver) nun Magie aus der Distanz entwickeln sollen.

„Letztes Jahr traf ich am College 40 Prozent meiner Dreier, darauf will ich aufbauen“, sagt da Silva, dessen Spiel aber weitere Facetten umfasst – die an Franz Wagner erinnern: Die Fußarbeit (die er sich vom Berliner abgeguckt hat), die Opferbereitschaft in der Verteidigung, das Gestalten im Angriff.

Detailansicht öffnen Seine starken Leistungen im College-Team der Colorado Buffaloes brachten Tristan da Silva einen ersten Vertrag in der NBA ein. In der Summer League überzeugt er bisher ebenfalls. (Foto: Joe Timmerman/Imago/USA Today Network)

Von Franz Wagner will er lernen: Wie man richtig attackiert, wie Timing und Entscheidungsfindung gelingen und wie das alles funktioniert im Glitzerlicht der NBA. Passenderweise verbindet ihn mit Wagner ein gemeinsamer Freundeskreis, der beste Kumpel des Weltmeisters spielte früher mit da Silva gemeinsam bei der Internationalen Basketballakademie München (Ibam). Klar, dass auch Franz Wagner sich auf den neuen Teamkollegen freut: „Es ist extrem cool, mit Tristan zu spielen, für ihn ist es eine gute Situation, wir kennen uns, das passt.“

Mit den Wagners und den da Silvas könnte es durchaus auch eine gemeinsame Zukunft im deutschen Nationalteam geben, denn beim Weltmeistern könnte nach Olympia ein Umbruch anstehen. Das findet auch der Bundestrainer. Gordon Herbert hört zwar nach den Spielen in Paris auf, aber um die Zukunft des DBB-Teams macht er sich keine Sorgen: „Ich kann mir vorstellen, dass Tristan perspektivisch ein fester Bestandteil sein wird.“ Dazu bereit wäre Tristan da Silva allemal, schließlich haben er und sein Bruder noch einen Traum: gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen, irgendwo zwischen München und Disney World. Safe!