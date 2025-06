Weltmeister Patrick Lange ist bei der Jagd nach seinem ersten Triumph bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt von Magenkrämpfen und Fußproblemen ausgebremst worden. Der 38-Jährige erreichte nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 178 Kilometer Radfahren und dem Marathonlauf über 42,195 Kilometer das Ziel nur als Siebter. „Es ist total schade. Irgendetwas stimmt mit mir und diesem Rennen nicht“, sagte Lange und kündigte an: „Ich kann mir gut vorstellen, dass es mein letzter Wettkampf in Frankfurt war. Ich werde auch nicht jünger.“