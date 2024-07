Kommentar von Saskia Aleythe

Von ihrem Ruf als „Toilette von Paris“ wollten die Organisatoren die Seine bei diesen Olympischen Spielen befreien, aber es gibt Sachen, die kann man nicht erzwingen. Und nun ist eingetreten, was schon lange zur Befürchtung stand: Der Fluss in der Pariser Innenstadt, der für Milliardensummen von allerhand Schadstoffen und Schmutz befreit werden sollte, ist aufgrund eben jener Belastungen nicht Wettkampf-tauglich, der starke Regen in den ersten Tagen sorgte für zu schlechte Werte.