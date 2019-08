Tokio (dpa) - Triathlet Jonas Schomburg hat sich für die Olympischen Spiele 2020 in Japan qualifiziert. Beim Testevent am Donnerstag in Tokio reichte dem Langenhagener ein zehnter Rang, um sich den Startplatz für das kommende Jahr zu sichern. Er erfüllte damit die Kriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mit einem Platz unter den ersten Zwölf. Einen Tag zuvor hatte sich die Potsdamerin Laura Lindemann als Sechste ebenfalls die Olympia-Teilnahme geholt.