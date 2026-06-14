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TriathlonLisa Tertsch gewinnt EM-Titel über olympische Distanz

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Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich auch den Europameister-Titel über die olympische Distanz gesichert. Die 27-Jährige setzte sich im spanischen Tarragona nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen mit einem fulminanten Schlussspurt in 2:00:56 Stunden knapp gegen die Belgierin Jolien Vermelyen (2:00:58) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Franka Rust auf Rang acht.

„Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt – deshalb bin ich hier an den Start gegangen“, sagte Tertsch. „Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut und es hat funktioniert.“ Im vergangenen Oktober hatte die Darmstädterin im australischen Wollongong als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz gewonnen.

Bei den Männern war Benedikt Bettin als 14. der beste deutsche Triathlet. Der EM-Titel ging an Oliver Conway aus Großbritannien.

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