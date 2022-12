Triathlet Jan Frodeno, 41, hat nach der Verlegung des Männer-Rennens 2023 deutliche Kritik am Veranstalter Ironman geübt. Der dreimalige Ironman-Weltmeister und Olympiasieger von 2008 wollte ursprünglich seine Karriere 2023 am Geburtsort des Dreikampfs abschließen. "Meine Planung ist jetzt komplett über den Haufen geworfen", sagte Frodeno. Veranstalter Ironman plant am 14. Oktober 2023 nur das Frauen-Rennen auf Hawaii. Ort und Zeitpunkt für das Männer-Rennen soll im Januar bekanntgegeben werden, im Gespräch ist Nizza. 2024 sollen dann die Männer wieder auf Hawaii starten und die Frauen-Konkurrenz ausgelagert werden. "Es ist relativ peinlich, dass man einen professionellen Sport so planlos dahintreibt", erklärte Frodeno. Das Problem entstand durch die profitable Aufstockung der Teilnehmerzahlen. Nach den Absagen 2020 und 2021 hatte Ironman die Profi-Frauen und -Männer an verschiedenen Tagen starten lassen und will das beibehalten. Insgesamt waren doppelt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in den Altersklassen am Start, was aber Kailua-Kona an die Grenzen der Belastbarkeit brachte. "Wir haben gelernt, dass mehr als ein Renntag während der Ironman-Woche für die Gemeinde zu viel ist", erklärte Hawaiis Bürgermeister Mitch Roth.