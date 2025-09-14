Triathlet Patrick Lange hat den historischen vierten Titel bei der Ironman -WM deutlich verpasst. Trotz starker Aufholjagd beim Marathon kam der Titelverteidiger beim Rennen in Nizza nur auf Platz neun ins Ziel. Besser lief es für Rookie Jonas Schomburg, der den sechsten Rang belegte. Zum Weltmeister krönte sich Casper Stornes aus Norwegen mit Streckenrekord nach 7:51:36 Stunden, gefolgt von seinen Landsmännern Gustav Iden und Europameister Kristian Blummenfelt.

Lange hatte 2017, 2018 und 2024 auf Hawaii triumphiert und war 2023 beim ersten WM-Rennen in Nizza Zweiter geworden. An diese Erfolge konnte der Hesse, der trotz einer schwierigen Saison optimistisch in die Mission Titelverteidigung gestartet war, bei der vorerst letzten WM-Ausgabe an der Côte d’Azur jedoch nicht anknüpfen. Nach dem Schwimmen hatte der 39-Jährige bereits zwei Minuten Rückstand auf den bis dato führenden Schomburg. Auf dem Rad fiel er weiter zurück, sodass er als 33. auf die Laufstrecke wechselte und sich erst in seiner Paradedisziplin kontinuierlich nach vorne arbeitete. Nach 8:14:13 Stunden und mit knapp 23 Minuten Rückstand auf den neuen Champion Stornes erreichte er das Ziel.

Besser lief es auf den 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen für Schomburg. Der zweimalige Olympiateilnehmer, der erst im Frühjahr von der Kurz- auf die Langdistanz gewechselt war, kam als Zweiter aus dem Wasser und setzte sich in der ersten Wechselzone an die Spitze. Auf der anspruchsvollen Radstrecke mit 2400 Höhenmetern fiel er nach 130 Kilometern jedoch zurück, sodass kein Deutscher trotz starker Laufabschnitte um das Podium mitkämpfen konnte.

Die Norweger dominierten derweil. Alle drei Athleten blieben unter acht Stunden und feierten ein historisches WM-Dreifachpodium: Es war das erste einer Nation seit 2016. Damals hatten Jan Frodeno, Sebastian Kienle und Patrick Lange in Kona für ein deutsches Triple gesorgt.