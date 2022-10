Fühlte sich nach einem starken Radfahren beim Marathon nicht so "knusper": Anne Haug hatte in ihrer Paradedisziplin diesmal zu kämpfen.

Von Johannes Knuth

Eine Sache, mit der die Langdistanz-Triathletin Anne Haug kaum dienen kann, sind schillernde Auskünfte aus ihrem Privat- und Seelenleben. Die 39-Jährige aus Bayreuth stellt selten sachdienliche Hinweise zu ihren Lieblingsfilmen bereit, wie es zum Beispiel die dem Schillernden nicht abgeneigte Ex-Skirennfahrerin Lindsey Vonn tat. Sie liebe "Gladiator", Ridley Scotts antikes Römergemetzel, hat Vonn einmal enthüllt, sie erkannte da auch einige Parallelen zu ihrem einstigen Beruf: "Du darfst keine Waffen auf der Skipiste verwenden, aber manchmal wünsche ich mir, dass ich wenigstens Boxhandschuhe hätte."

Auch sonstige Laster behält Haug lieber für sich. Vor einem Jahr enthüllte sie in der Welt, dass sie gerne häkele und stricke ("Es ist herrlich, nach dem Training etwas ganz Einfaches zu machen. Und ich sehe im Gegensatz zum Sport schnell Erfolge."). Ihr Leben bestehe zu 100 Prozent aus Triathlon, hat Haug einmal im Gespräch gesagt, gelacht und angefügt: "Ich bin wohl so langweilig. Aber ich bin nun mal völlig zufrieden, wenn ich trainieren, essen und schlafen kann." Da spricht keine, die ihrer Konkurrenz mit Boxhandschuhen oder Schwertern zu Leibe rücken würde.

Andererseits lenkt das oft ein bisschen davon ab, wie hart Haug im Wettkampf zu sich sein kann. 2018 wurde sie auf Hawaii Dritte, 2019 gewann sie den prominentesten Ausdauerdreikampf der Szene sogar, und dass es am Donnerstag nicht ganz für den zweiten Sieg reichte, lag weniger an ihr, sondern an zwei Kontrahentinnen, die noch ein bisschen denkwürdiger auftraten an einem weiteren denkwürdigen Tag auf der Pazifikinsel.

Die große Favoritin Daniela Ryf bricht beim Laufen ein

Der Veranstalter Ironman hatte das Rennen der Frauen erstmals separat präsentiert, man wolle die Athletinnen aus dem Schatten des Männer-Wettstreits ziehen, so eines der Argumente. Viele vermuten eher, dass es vor allem daran liegt, auf diese Weise noch mehr Starter zuzulassen (und damit mehr Profit aus der mythisch verklärten Quälerei zu tragen), aber gut. Was am Donnerstag rasch Gewissheit war: Die Athletinnen führten auf ihrer Bühne ein spektakuläres Rennen auf, das unterstrich, wie sehr das Niveau zuletzt noch einmal angeschwollen ist.

Der Wettstreit hielt sich zunächst an das Skript, die Britin Lucy Charles-Barclay, die beste Schwimmerin des Feldes, ging als Erste auf die Radstrecke. Dort schob sich die Schweizerin Daniela Ryf vorbei, die fünfmalige Hawaii-Siegerin, die zuletzt souverän die Ironman-WM in St. George gewonnen hatte, das Ersatzrennen für die 2021 ausgefallene Hawaii-Edition. Aber Ryf wirkte auf ihrer Paradestrecke nicht so stark wie erwartet, und es dauerte nicht lange, ehe Charles-Barclay im Laufen vorbeizog. Die einstige Dauersiegerin: brach ein, Platz acht.

Doch wer erwartete, dass Charles-Barclay von den stärkeren Läuferinnen wie Haug eingeholt werden würde, hatte die Amerikanerin Chelsea Sodaro vergessen: Die 33-Jährige, eine einstige Mittelstreckenläuferin, eröffnete ihren Marathon in unter vier Minuten pro Kilometer. Ein höllischer Schnitt.

Aber Sodaro war offenkundig nicht nur vom Geist der Unbekümmertheit umweht, der die Debütanten auf Hawaii schon mal anspornt, sondern auch von einer wehrhaften Form. Sie verpasste zwar knapp den Streckenrekord auf der Marathonstrecke (2:51:45 Stunden), ihre Siegerzeit - 8:33:46 Stunden - ließ das freilich schnell verblassen. Schneller war auf Hawaii bislang überhaupt erst Ryf gewesen (in 8:26:16 Stunden vor vier Jahren). Auch Charles-Barclay stemmte sich noch erfolgreich gegen Haugs Attacken, beide trafen fast zeitgleich und rund acht Minuten hinter der Siegerin ein. Laura Philipp, stark ins Rennen gestartet, folgte weitere acht Minuten später auf Rang vier - die deutsche Mitfavoritin hatte beim Radfahren offenbar das Windschattenverbot missachtet und eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe kassiert. Auch als der erste Frust verraucht war, fühlte sich Philipp schwer zu Unrecht behandelt.

Haugs Körper ist perfekt gebaut für die Hitze und Luftfeuchtigkeit auf Hawaii

Wenn man für die beiden Deutschen am Ende eine Gemeinsamkeit finden wollte, dann wohl jene, dass auf Hawaii selbst eine fast perfekte Tagesform oft nicht für den großen Wurf reicht. "Es war alles, was drin war", sagte Haug im ZDF: "Wenn man alles gegeben hat, ist man mit allem zufrieden."

Detailansicht öffnen Schnelle Mutter: Die Amerikanerin Chelsea Sodaro gewinnt ihr Hawaii-Debüt. (Foto: David Pintens/dpa)

Was Haug zusätzlich trösten dürfte: Ihr Resümee liest sich schon jetzt besser als das jeder anderen deutschen Starterin auf Hawaii, mit ihrem Triumph und nun zwei dritten Plätzen (Nina Kraft wurde der Sieg 2004 wegen Epo-Dopings aberkannt). Das erhebt einen zwangsläufig in den Stand einer Leitfigur, was zum einen zuletzt tatsächlich oft unterging bei all den deutschen Erfolgen um die Jan Frodenos, Patrick Langes und Sebastian Kienles. Zum anderen ist Haug eben keine, die solch eine Rolle öffentlich zelebriert. Aber warum sollte sie?

Manchmal reicht es ja, ein Zeugnis davon abzulegen, was in solch einem Sport mit langem Atem möglich ist. Haugs Trainer Dan Lorang hatte sie erst als 20-Jährige entdeckt, nach Erfolgen auf der olympischen Kurzstrecke an die Langstrecke herangeführt, so wie er es mit Jan Frodeno und Lucy Charles-Barclay hält. Hawaii und Haug, das war jedenfalls rasch eine fruchtbare Beziehung, mit 1,64 Metern und 51 Kilogramm ist sie perfekt gebaut für die Hitze und Luftfeuchtigkeit, die die Quälerei auf Hawaii von den meisten anderen abhebt.

Die Last der Titelverteidigerin schultert jetzt die Siegerin Sodaro

Haug versank auch nicht in Depressionen, als der Sammelpunkt der Szene wegen Corona zuletzt zwei Mal ausfiel. Sie liebe es, allein im Training immer wieder ihre Grenzen zu verschieben, sagt Lorang, der es wiederum liebt, jede Einheit und jeden Pulsschlag akribisch zu vermessen. Haugs Hingabe zum Training, sagt Lorang, gehe so weit, dass sie Wettkämpfe, trotz aller Fertigkeiten, als sehr stressig empfinde. Und in diesem Jahr drückte, neben den eigenen Ansprüchen, auch noch diese Bürde auf ihre Schultern: Hawaii-Titelverteidigerin.

Aber einerseits habe sie noch immer ein paar große Rennen vor sich, hatte Haug zuletzt betont, was mit 39 Jahren im Ausdauergewerbe längst keine aufsehenerregende These mehr ist. Und die Last der Titelverteidigerin schultert jetzt ja Sodaro, 33, eine Newcomerin in der Ü30-Klasse. Die Amerikanerin wandte sich erst vor vier Jahren professionell dem Triathlon zu, agierte auf Hawaii aber schon wie eine Veteranin, wenn man sah, wie gewissenhaft sie sich an den Verpflegungsstationen mit Wasser und Eis eindeckte, ehe sie weiterpreschte. Mit ihrem Sieg meißelte sie eine der beachtlichsten Geschichten in die Annalen dieses Rennens, da waren sich viele einig: Nicht nur, weil sie die erste Amerikanerin seit 26 Jahren ist, die auf Hawaii gewann. Sodaro ist seit 18 Monaten Mutter einer Tochter.