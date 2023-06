Todesfall beim Triathlon in Hamburg

Sieht nach komfortablem Abstand aus, aber rund um die Stelle des Unfallortes beim Hamburg-Triathlon wurde es an einigen Stellen scheinbar schnell sehr eng.

Hätte der Tod eines Motorradfahrers beim Ironman in Hamburg verhindert werden können? Profis und Experten sprechen von etwaigen Sicherheitsrisiken, Olympiasieger Jan Frodeno warnte während des Rennens - doch nun äußert er sich zurückhaltender.

Von Johannes Knuth

Der Triathlet Jan Frodeno hat im Ziel sehr oft sehr viel zu feiern gehabt, und in der Regel nahm er die Gelegenheiten bereitwillig an: Mund aufgerissen, Zielband in den Händen, das war über Jahre das Markenzeichen der Marke Frodeno, neben eigenen Kleiderlinien und Espresso-Produkten.