Triathlet Jan Frodeno kann zum zweiten Mal in seiner Ausnahme-Karriere verletzungsbedingt nicht bei einer Ironman-Weltmeisterschaft starten. Der 40 Jahre alte dreimalige Champion gab am Donnerstag bekannt, dass bei ihm jüngst ein Teilanriss der Achillessehne diagnostiziert wurde und er deswegen beim Rennen in St. George am 7. Mai nicht teilnimmt. Für Frodeno hat der Start beim Triathlon-Klassiker in Hawaii (im Oktober) die oberste Priorität. Zuvor musste für die WM auch schon der zweimalige Weltmeister Patrick Lange (2017 und 2018) nach einer Schulterverletzung seine Teilnahme absagen, bei den Frauen fehlt die dreimalige WM-Zweite Lucy Charles-Barclay.