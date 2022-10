Annika Koch (Griesheim) hat beim Triathlon-Weltcup im südkoreanischen Tongyeong ihre zweite Podiumsplatzierung des Jahres geschafft. Die 23-Jährige kam über die olympische Strecke (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) 23 Sekunden hinter der Französin Audrey Merle ins Ziel, wurde in 1:57:31 Stunden Zweite und verpasste ihren zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg im mexikanischen Huatulco nur knapp. Im Männer-Rennen war Johannes Vogel (Buschhütten) als Elfter bester Deutscher. Beim Rennen der Para-Athleten im türkischen Alanya blieb Martin Schulz (Leipzig) unterdessen in seinem dritten internationalen Rennen des Jahres in der Klasse PTS5 ungeschlagen.