Triathletin Laura Philipp hat bei der Ironman-EM in Hamburg trotz starker Aufholjagd die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Die 39-Jährige aus Heidelberg, die in der Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen gekämpft hatte, belegte beim Sieg der Weltmeisterin Solveig Lövseth aus Norwegen mit 1:18 Minuten Rückstand Platz zwei und erreichte damit frühzeitig ein wichtiges Ziel: In Hamburg wurden sechs Startplätze für den Saisonhöhepunkt, die Ironman-WM am 10. Oktober auf Hawaii, vergeben.
Philipp war während ihres Höhentrainingslagers im April von starken Bauch- und Rückenschmerzen betroffen und lag zeitweise im Krankenhaus. In der Hansestadt war sie nach 3,8 Kilometern Schwimmen in der Alster und 180 Kilometern Radfahren bei teils starkem Regen als Siebte mit fast neun Minuten Rückstand in den abschließenden Marathon gegangen.