8. Juli 2019, 18:28 Uhr Triathlon Alles im Fluss

Erstmals gewinnt ein Franke den Klassiker im fränkischen Roth: Der 30 Jahre alte Andreas Dreitz hat sich nach bescheidenen Anfängen in die Spitze der Langstrecke gehievt.

Von Johannes Knuth

Wer acht Stunden lang durch die Gegend schwimmt, radelt und rennt, der lernt recht bald die erste, unumstößliche Spielregel des Langstrecken-Triathlons kennen: Irgendwas geht immer schief, ob als Amateur oder Profi. Und so erging es natürlich auch dem Berufssportler Andreas Dreitz, als er sich am Wochenende an den prestigeträchtigen Triathlon in Roth wagte. Wobei der 30-Jährige sich zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt in sein erstes Tief verhedderte: gleich am Anfang.

Kurz vor dem Sieg: Andreas Dreitz in der dritten Disziplin, dem Laufen. (Foto: Alexander Koerner/Getty)

Da verlor Dreitz die Gruppe der besten Schwimmer erst mal aus den Augen. Aber nur für eine Weile, ein paar Konkurrenten hatten sich offenbar übernommen und schlitterten nun ihrerseits in ihr erstes Tal. Dreitz wiederum fing sich, er kletterte nach 3,8 Kilometern zu Wasser bloß mit drei Minuten Rückstand auf die Besten aus dem Main-Donau-Kanal. Und jetzt kam ja das Radfahren, seine stärkste Disziplin, die ihn durch den Rother Landkreis führte: Da kennt der Oberfranke Dreitz mittlerweile jede Kurve, wie er sie anfahren muss und so ein paar Sekunden schneller wieder herauskommt als die Verfolger. Nach 180 Kilometern auf dem Rad hatte Dreitz die Führung tatsächlich an sich gerissen, und obwohl er im abschließenden Marathon noch mal durch ein, zwei dunkle Moment stolperte: Er triumphierte zum ersten Mal in der fränkischen Heimat, nach Platz zwei im Vorjahr und vielen Jahren zuvor, in denen er das Rennen als Zuschauer erlebt hatte. "Gänsehaut" habe er damals verspürt, erinnerte sich Dreitz jetzt in Roth, und das durfte man wohl nicht nur auf seine Rolle als einstiger Fan, sondern auch als neuer Roth-Sieger beziehen.

Dreitz zog 2009 zum Studieren nach Bayreuth, wo er bis heute lebt

Die deutsche Triathlon-Szene erlebt gerade mal wieder bewegte Tage. Vor einer Woche gewann Jan Frodeno beim Ironman in Frankfurt das Kräftemessen der besten deutschen Langdistanz-Könner, die sich seit 2014 die Titel beim Jahreshöhepunkt auf Hawaii aufgeteilt haben: Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange. In Hamburg kam am vergangenen Wochenende die Elite auf der olympischen Distanz zusammen (1,5 km/40 km/10 km), wo die lange verwöhnten Deutschen zurzeit nur eine Athletin in der Weltspitze aufbieten - Laura Lindemann wurde beim Weltcup Siebte - am Sonntag deutete die Auswahl der Deutschen Triathlon Union mit Platz zwei in der Mixed-Staffel immerhin an, dass ihr Neuaufbau allmählich vorangeht. Und in Roth stieg zeitgleich der europäische Klassiker - ohne die besten Deutschen zwar, aber doch mit einem deutschen Sieger, der im Rennen erst nach und nach geglaubt hatte, dass es wirklich klappen könnte mit dem ersten Erfolg eines Franken überhaupt in Roth. Was auch Dreitz' Karriere gar nicht so schlecht zusammenfasst.

Vorbereitung auf den Marathon: Bevor Dreitz wenig später als Erster die Ziellinie überquerte, musste er zwei Schwächephasen überwinden. (Foto: imago images / Zink)

Er blickt nicht auf eine pralle Anfangszeit auf der Kurzstrecke zurück, wie Anne Haug oder Frodeno, die nach Jahren in Kadern und olympischen Rennen in ein zweites Sportlerleben auf der Langstrecke wechselten. Dreitz wuchs in Lichtenfels auf, 2009 zog er zum Studieren nach Bayreuth, wo er bis heute lebt. Ein Jahr zuvor hatte er seine erste Kurzdistanz in Altenkunststadt bestritten, bald trat er in der zweiten Bundesliga an. Nebenbei schaute er immer mal in Roth vorbei, damals noch beseelt von dem Gedanken, eine Langdistanz irgendwann mal zu schaffen. Bis er besser und besser wurde. Und irgendwann dachte, dass es vielleicht sogar mit einem Sieg was werden könnte. 2014 gewann er sein erstes Rennen über die halbe Langstrecke, das Erdinger-Profiteam bot ihm einen Vertrag an; die deutschen Erfolge haben in den letzten Jahren viele Sponsoren in den Sport gelockt. Vor zwei Jahren wagte sich Dreitz an seine erste Langdistanz, in Emilia Romagna. Er startete mutig, ging auf dem Rad in Führung - und gewann. Allen unumstößlichen Spielregeln zum Trotz.

"Ich schau am liebsten auf mich, auf mein Rennen, mein Tempo"

Von den Anfängen beim Volkstriathlon übers Fan-Dasein bis zum Profi - was in anderen Sportarten kaum möglich ist, ist im Triathlon gar nicht so ungewöhnlich. Die Übergänge sind fließend, ein wenig erinnert Dreitz' Laufbahn da an jene von Timo Bracht: Der qualifizierte sich einst als Amateur für Hawaii, war dort einer der Besten und erarbeitete sich nach und nach so viele Sponsoren, dass er seinen Job als Sportlehrer ruhen ließ. Und so wie Bracht mag auch Dreitz das Selbstbestimmte auf der Langstrecke, wo die Triathleten von der Länge der Rad-Socken bis zum Ernährungsplan alles austüfteln. "Ich schau am liebsten auf mich, auf mein Rennen, mein Tempo", sagte Dreitz zuletzt im Bayerischen Rundfunk, was im fränkischen Idiom ("Dembo") immer sehr viel gemütlicher klingt als es die Hatz im Rennen vermuten lässt. Aber Dreitz kommt auch nicht wie einer daher, der sich manisch in der Tüftelei und den Qualen seines Sports verliert. Er hat gerade seinen zweiten Master-Abschluss geschafft, Schwerpunkt Sportrecht, und auf die Frage, was er am Triathlon am meisten schätzt, sagt er: "Es ist einfach die Liebe zum Radsport und zur Natur. Wir haben allein hier in Franken wunderschöne Straßen und Seen", und die könne man in seinem Sport nun mal am besten erkunden.

Seine stärkste Disziplin: Beim Radfahren durch den Rother Landkreis kennt der Oberfranke Dreitz mittlerweile jede Kurve. (Foto: dpa)

Und nun? Dreitz wird ein bisschen in Norwegen urlauben, dort gibt es ja auch ein paar nette Seen und Straßen. Dann geht es schon zur Ironman-WM über die halbe Distanz in Nizza und natürlich zum Höhepunkt auf Hawaii. Dreitz wird dort wohl kaum öffentlich große Ambitionen geltend machen, gegenüber Frodeno, Kienle, Lange und der übrigen internationalen Elite. Aber wenn ganz vorne etwas gewaltig schiefgehen sollte - der neue Roth-Sieger stünde sicher bereit.