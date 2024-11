Der zweimalige Triathlon-Olympiasieger Alistair Brownlee beendet seine Karriere. „Es ist Zeit, dieses Kapitel zu beenden“, schrieb der 36-jährige Brite in den sozialen Medien. „Warum jetzt? Es fühlt sich richtig an. Ich bin glücklich und zufrieden, gespannt auf das, was vor mir liegt.“