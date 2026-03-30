Auch wenn von Nicolo Tresoldi bald die Entscheidung erzwungen werden könnte, ob er lieber Nationalspieler Italiens oder Deutschlands sein möchte – die schwierigste Wahl seines Lebens, wie er sagt, hat er schon vor acht Jahren treffen müssen. Damals, im mittelalterlichen Gubbio, Umbrien, als seine Eltern die Lust ergriff, ins 1200 Kilometer entfernte Hannover zu ziehen. Es war eine Entscheidung, über die der damals 13-jährige Tresoldi alles andere als glücklich war. Denn angekommen in der so gar nicht mittelalterlichen Hauptstadt von Niedersachsen musste er sich entscheiden: Möchte er Tennisprofi werden oder Fußballprofi? Einer der geliebten Sportarten musste er entsagen.