Detailansicht öffnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) und seine Frau Elke Büdenbender empfangen im Schloss Bellevue Joachim Löw. (Foto: Wolfgang Kumm/dpa)

Ganz wohl schien sich Joachim Löw am Mittwoch im prunkvollen Ambiente zunächst noch nicht zu fühlen, als die Kameras sich auf ihn richteten beim Treffen zu seinen Ehren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (neben seiner Frau Elke Büdenbender) hatte ihn zu einem Mittagessen ins Schloss Bellevue eingeladen, es war Löws erster größerer Auftritt seit dem Rücktritt als Fußball-Bundestrainer im Sommer nach 15 Jahren im Amt. Ein "Erneuerer und Visionär" sei Löw, lobte Steinmeier, kunstvoll im Umgang mit Menschen und überdies ein Freigeist und Ästhet, der die Schönheit des Spiels zelebrieren wolle, sagte der SPD-Politiker in seiner Rede. So habe der Bundestrainer den Menschen in Deutschland "viele Momente geschenkt, die im Gedächtnis unserer Nation bleiben werden". Löw habe sich auch mit dem WM-Titel 2014 um den "Zusammenhalt unserer Gesellschaft und das Ansehen unseres Landes in der Welt" verdient gemacht. Nach dem EM-Aus im Achtelfinale war Löw zurückgetreten, drei Jahre zuvor war er in Russland bereits in der WM-Vorrunde gescheitert. Der DFB wird Löw beim WM-Qualifikationsspiel am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschieden.