Der Kanzler kommt, der Seemannschor singt - und Das Erste überträgt live. Im Rahmen einer Gedenkstunde im Volksparkstadion nimmt Hamburg an diesem Mittwoch Abschied von Uwe Seeler. Bis zu 57 000 Menschen werden erwartet, die rund 60-minütige Zeremonie könnte zur größten Trauerfeier der Stadtgeschichte werden. Vier prominente Redner, angeführt von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, werden zu Ehren der Fußball-Legende (14 Uhr/ARD und NDR) Traueransprachen halten. Auch Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sowie Komiker Olli Dittrich - selbst HSV-Fan und ein Freund der Familie Seeler - werden das Wort ergreifen. Zudem haben Angehörige ein Musikprogramm zusammengestellt, an dem der Pianist Joja Wendt und der Seemannschor Hamburg mitwirken. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben und am vergangenen Donnerstag auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

"Mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Tischrede zu Seelers 80. Geburtstag gehalten hatte: "Uns Uwe, er wird fehlen." Wie sehr Hamburgs Ehrenbürger den Fans fehlt, wurde am Wochenende sichtbar, als viele Menschen zu Seelers Grab pilgerten. Auch das Areal rund um den Bronzefuß von "Uns Uwe" am Volksparkstadion war mit Blumen und Fanschals übersät, im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Diskutiert wird die Möglichkeit, das Volksparkstadion nach Seeler zu benennen.

Seeler, der 72 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, war im schnelllebigen Fußball-Geschäft ein Musterbeispiel für Bodenständigkeit und Vereinstreue. "Wenn man ihn als Typ nicht gehabt hätte, man hätte ihn erfinden müssen", sagte Horst Hrubesch, sein wohl bekanntester Nachfolger als HSV-Mittelstürmer, über Seeler. Dem Hamburger SV hielt Seeler Zeit seiner Spielerkarriere immer die Treue, er schlug für seinen Herzensklub sogar ein Angebot von Inter Mailand in Höhe von damals ungeheuren 1,2 Millionen Mark aus und wurde mit Hamburg deutscher Meister und Pokalsieger. Mit der Nationalmannschaft erreichte er 1966 das legendäre WM-Endspiel von Wembley.