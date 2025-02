Seit den knapp drei Wochen, die die zweite Amtszeit von Donald Trump nun währt, wiederholt sich Morgen für Morgen in den Machtstuben der Welt das gleiche Spiel. Da wachen die Mächtigen und Reichen auf, zapfen Nachrichtenquellen an, fragen sich: Was hat der Präsident der Vereinigten Staaten nun wieder angestellt? Hat er Grönland oder Gaza annektiert, zur Abwechslung wenigstens eigenhändig den russischen Überfall auf die Ukraine beendet, wie er es versprochen hatte?