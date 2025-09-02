Transfers am Deadline Day Der Norden rüstet nach 2. September 2025, 10:55 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Prominenter Zugang: Fabio Vieira wechselt vom FC Arsenal zum HSV. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Zusammenfassung Der HSV verpflichtet am Deadline Day drei Spieler aus London: Albert Sambi Lokonga und Fabio Vieira vom FC Arsenal sowie Luka Vuskovic von Tottenham Hotspur.

Werder Bremen leiht sich Victor Boniface von Bayer Leverkusen aus, wobei sich der Meister am Gehalt des Nigerianers beteiligt.

Beide Nordvereine haben durch Hartnäckigkeit und Handlungsschnelligkeit hochkarätige Spieler verpflichtet, die normalerweise für Bundesligaaufsteiger unerschwinglich wären.

Der HSV bedient sich bei Arsenal und bei Tottenham, Werder Bremen leiht Victor Boniface aus. Die Nordklubs beweisen am letzten Transfertag, dass es Geduld, Nervenstärke und das richtige Maß an Opportunismus braucht.

Von Thomas Hürner, Hamburg

