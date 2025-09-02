Das Wetter im Norden der Republik erinnert an permanentes Aprilwetter. Und wer will, kann darin auch eine Metapher auf die Gemütszustände von Fans norddeutscher Fußballklubs herauslesen. Wolken verdüstern den Himmel und ziehen vorüber, heftige Hagelstürme setzen ein, die Sonne kommt raus, Wolken, Sonne, Wolken – und das ganze Schauspiel vollzieht sich in gerade mal 24 Stunden.
Transfers am Deadline DayDer Norden rüstet nach
- Der HSV verpflichtet am Deadline Day drei Spieler aus London: Albert Sambi Lokonga und Fabio Vieira vom FC Arsenal sowie Luka Vuskovic von Tottenham Hotspur.
- Werder Bremen leiht sich Victor Boniface von Bayer Leverkusen aus, wobei sich der Meister am Gehalt des Nigerianers beteiligt.
- Beide Nordvereine haben durch Hartnäckigkeit und Handlungsschnelligkeit hochkarätige Spieler verpflichtet, die normalerweise für Bundesligaaufsteiger unerschwinglich wären.
Der HSV bedient sich bei Arsenal und bei Tottenham, Werder Bremen leiht Victor Boniface aus. Die Nordklubs beweisen am letzten Transfertag, dass es Geduld, Nervenstärke und das richtige Maß an Opportunismus braucht.
Von Thomas Hürner, Hamburg
