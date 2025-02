Am letzten Tag des Transferfensters hat der FC Bayern einen Angreifer abgegeben, der BVB sich zumindest noch einen Linksverteidiger gesichert, der VfB Stuttgart hat seine Abwehr renoviert und der 1. FC Nürnberg auf einen Schlag vermutlich 17 Millionen Euro verdient. Am Montagabend vermeldeten unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano und weitere Medien übereinstimmend, dass sich Mathys Tel auf dem Weg von München nach London befinde. Die Bayern und Tottenham Hotspur sollen sich auf eine Leihe des 19-Jährigen geeinigt haben, eine Bestätigung stand zunächst aus.

Tel war 2022 für 20 Millionen von Stade Rennes nach München gewechselt, in dieser Saison kam er nur sporadisch zum Einsatz. In acht Bundesligaeinsätzen, davon nur zwei in der Startelf, gelang ihm kein Tor und nur eine Torvorlage. Am Wochenende stand er beim Spiel gegen Kiel nicht im Kader, Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ging da noch von einem Verbleib Tels aus, ein Wechsel zu Manchester United soll sich zerschlagen haben.

Stuttgart renoviert seine Abwehr

Der VfB Stuttgart hat derweil seine Abwehr erneuert, einen Innenverteidiger ver- und zwei neue gekauft. U17-Weltmeister Finn Jeltsch kommt vom 1. FC Nürnberg, laut Fachmagazin Kicker beträgt die Ablöse bis zu zehn Millionen Euro. Außerdem verstärkt Luca Jaquez vom Schweizer Erstligisten FC Luzern den Tabellenzweiten des Vorjahres. Der Franzose Anthony Rouault wiederum wird Stuttgart nach anderthalb Jahren verlassen und kehrt in seine Heimat zu Stade Rennes zurück.

Nürnbergs Tzimas geht im Sommer nach Brighton

Der 1. FC Nürnberg verkündete nicht nur den Wechsel von Jentsch, sondern auch den beschlossenen Weggang von Topstürmer Stefanos Tzimas. Der soll im Sommer laut Kicker für mehr als 25 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion transferiert werden. Zuvor muss der Club noch bei PAOK Saloniki, dem Heimatklub von Tzimas, die Kaufoption für 18 Millionen Euro ziehen. Sollten alle Zahlen näherungsweise stimmen, hätte der Zweitligist aus Franken an diesem Tag insgesamt 17 Millionen Euro eingenommen. Zuletzt hatte sich Nürnberg bereits mit Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf einen Wechsel von Mittelfeldspieler Jens Castrop, 21, im Sommer verständigt. Die Ablöse für Castrop soll mehr als vier Millionen Euro betragen.

Werder holt sich Silva

Werder Bremen hat am letzten Tag der Wechselfrist Stürmer André Silva bis zum Saisonende von RB Leipzig ausgeliehen. Das gaben beide Bundesliga-Klubs am Montag bekannt. „Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen“, sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer. „André kennt die Bundesliga seit Jahren, ist voll im Training, und wir hoffen, dass die Integration in unsere Mannschaft sehr schnell erfolgen wird.“

Der 29 Jahre alte Portugiese spielte in seiner Karriere schon für den FC Porto, die AC Mailand und den FC Sevilla, 2020/21 schoss er in nur einer Saison 28 Bundesliga-Tore für Eintracht Frankfurt. Bei RB Leipzig erreichte er dieses Niveau aber nie. Medienberichten zufolge erhält Silva in den kommenden Monaten einen Teil seines hohen Gehalts weiter aus Leipzig. Eine Kaufoption für den 53-maligen Nationalspieler Portugals haben die Bremer nicht.

Leipzig verkündet zwei Zugänge

Die Leipziger haben ihrerseits den RB-Kader mit zwei Talenten erweitert: Verteidiger Kosta Nedeljkovic, 19, wechselt leihweise vom Premier-League-Klub Aston Villa bis Sommer 2025 nach Sachsen (plus Kaufoption). Zudem kommt der junge Angreifer Tidiam Gomis, 18, vom französischen Zweitligisten Caen zu RB.

Rashford verlässt United, nächster Zugang für City?

Marcus Rashford wechselt vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United auf Leihbasis zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Den zumindest vorläufigen Abschied des 27 Jahren alten Nationalspielers gaben die Red Devils am späten Sonntagabend bekannt. Zu den Bedingungen des Leihgeschäfts machte Manchester keine Angaben.

Rashford spielte beim früheren Champions-League-Gewinner in den Planungen von Trainer Rúben Amorim zuletzt keine Rolle mehr. Der Vertrag des Flügelstürmers in Manchester, wo Rashford seit seinem siebten Lebensjahr spielte, läuft noch bis 2028. Manchester City soll sich zudem mit dem zentralen Mittelfeldspieler Nico Gonzalez vom FC Porto geeinigt haben. Der wäre nach Frankfurts Stürmer Omar Marmoush, Verteidiger Abdukodir Khusanov und dem Brasilianer Vitor Reis der vierte hochkarätige Winterzugang für das Team von Pep Guardiola.

Der BVB leiht sich einen Linksverteidiger

Borussia Dortmund holt sich den schwedischen Linksverteidiger Daniel Svensson. Dessen Leihe bestätigte die Borussia am Montag. Svensson spielt bislang beim dänischen Klub FC Nordsjælland. „Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Ein Transfer des französischen Offensivspielers Rayan Cherki kommt dagegen offenbar nicht zustande. John Textor, Eigentümer von Olympique Lyon, sagte am Montag, man habe alle Angebote für Cherki abgelehnt. An dem 21-Jährigen soll der BVB auch schon im vergangenen Sommer interessiert gewesen sein.

Köln holt Rondic

Der 1. FC Köln hat sich für den Kampf um den Aufstieg verstärkt und Imad Rondic verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer kommt vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz und hat laut Mitteilung des Klubs einen Vertrag bis 2029 bei den Kölnern unterschrieben. Über die Ablösesumme machte der Verein am Montag keine Angaben, der Kölner Stadtanzeiger schrieb von 1,3 Millionen Euro. „Mit Imad Rondic gewinnen wir eine wertvolle Option für unsere Offensive hinzu“, wird Geschäftsführer Christian Keller zitiert.