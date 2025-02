Werder Bremen hat am letzten Tag der Wechselfrist Stürmer André Silva bis zum Saisonende von RB Leipzig ausgeliehen. Das gaben beide Bundesliga -Clubs am Montag bekannt.

„Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen“, sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer. „André kennt die Bundesliga seit Jahren, ist voll im Training, und wir hoffen, dass die Integration in unsere Mannschaft sehr schnell erfolgen wird.“Der 29 Jahre alte Portugiese spielte in seiner Karriere schon für den FC Porto, AC Mailand oder FC Sevilla und schoss 2020/21 in nur einer Saison 28 Bundesliga-Tore für Eintracht Frankfurt. Bei RB Leipzig erreichte er dieses Niveau aber nie.

Medienberichten zufolge erhält Silva in den kommenden Monaten einen Teil seines hohen Gehalts weiter aus Leipzig. Eine Kaufoption für den 53-maligen Nationalspieler Portugals haben die Bremer nicht.

Nürnberg kauft Tzimas für 18 Millionen und gibt ihn im Sommer für 25 Millionen Euro an Brighton ab

Nach Informationen des Fachmagazins kicker wechselt der griechische Topstürmer Stefanos Tzimas für mehr als 25 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach England zu Brighton & Hove Albion. Der Deal soll am Montag bekannt gegeben werden, Tzimas auf Leihbasis bis zum Sommer beim fränkischen Fußball-Zweitligisten bleiben.

Tzimas, der in der laufenden Saison zehn Tore erzielt hat, war im vergangenen Sommer auf Leihbasis aus seiner Heimat von PAOK Saloniki zum FCN gekommen. Nürnberg zog laut kicker nun seine Kaufoption über 18 Millionen Euro und gibt den 19-Jährigen für eine höhere Summe an den Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler ab. Vor Weihnachten hatte Tzsimas im kicker-Interview die Premier League als sein Traumziel ausgegeben.

Zuletzt hatte sich Nürnberg mit Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf einen Wechsel von Mittelfeldspieler Jens Castrop (21) im Sommer verständigt. „Für uns bedeutet dieser Transfer inhaltlich als auch wirtschaftlich viel und dokumentiert nicht nur eine tolle Profi-Laufbahn des Spielers beim Club, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg für den 1. FC Nürnberg“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Zudem soll Nürnbergs Abwehrtalent Finn Jeltsch laut Bild unmittelbar vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart stehen. Die Schwaben stehen wiederum vor dem Verlust von Innenverteidiger Anthony Rouault, der sich mit Stade Rennes einig sein soll.

Rashford verlässt United

Marcus Rashford wechselt vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United auf Leihbasis zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Den zumindest vorläufigen Abschied des 27 Jahren alten Nationalspielers gaben die Red Devils am späten Sonntagabend bekannt. Zu den Bedingungen des Leihgeschäfts machte Manchester keine Angaben.

Rashford spielte beim früheren Champions-League-Gewinner in den Planungen von Trainer Rúben Amorim zuletzt keine Rolle mehr. Der Vertrag des Flügelstürmers in Manchester, wo Rashford seit seinem siebten Lebensjahr spielte, läuft noch bis 2028.

Holt der BVB noch drei Spieler?

Borussia Dortmund plant kurz vor dem Winter-Transferschluss einem Bericht der Bild zufolge die Verpflichtung von gleich drei neuen Spielern. Neben dem schwedischen Linksverteidiger Daniel Svensson will der BVB auch den französischen Offensivspieler Rayan Cherki holen. An dem 21-Jährigen von Olympique Lyon soll der Fußball-Bundesligist auch schon im vergangenen Sommer interessiert gewesen sein. Nun soll der Transfer des Algeriers für eine Ablöse von 22 Millionen Euro unmittelbar bevorstehen.

Svensson spielt bislang beim dänischen Club FC Nordsjælland. Der 22-Jährige soll per Leihe mit Kaufoption zum BVB wechseln. Auch der 21 Jahre alte englische Nachwuchs-Auswahlspieler Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea könnte möglicherweise noch zu den Westfalen kommen, die seit dem Wochenende von Niko Kovac trainiert werden.