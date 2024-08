Wenige Minuten vor dem Ende der Transferperiode hat Fußball -Bundesligist Borussia Dortmund Mittelstürmer Sebastien Haller (30) für eine Saison an den spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganes verliehen. Das teilten die Westfalen am späten Freitagabend mit.

„Die Geschichte, die uns mit Sebastien verbindet, war eine besondere, ist eine besondere und wird immer eine besondere bleiben. Sebastiens Krebserkrankung war ein tiefer Einschnitt in sein Leben und das seiner Familie und Freunde. Die gesamte BVB-Familie stand in dieser schweren Zeit an seiner Seite. Das Glücksgefühl, ihn gesund wieder in unserer Mitte zu haben, werde ich persönlich nie vergessen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Jetzt ist es für Sebastien wichtig, dass er wieder regelmäßig spielt und so häufig wie möglich die Freude beim Torjubel spürt.“

Haller war 2022 von Ajax Amsterdam nach Westfalen gewechselt und zunächst durch eine Hodenkrebserkrankung ausgebremst worden. Nach seiner Rückkehr absolvierte der Ivorer insgesamt 33 Bundesligaspiele (neun Tore) für den BVB.

Zudem scheint der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho noch kurz vor Transferschluss gewechselt zu sein. Mehrere Quellen berichten, dass der FC Chelsea den Flügelstürmer von Manchester United ausgeliehen habe.

Frankfurt holt Dahoud

Eintracht Frankfurt holt Mahmoud Dahoud dauerhaft zurück in die Fußball-Bundesliga. Der zweimalige Nationalspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und erhält einen Vertrag bis 2026, das gab die Eintracht am Freitag kurz nach Schließung des Transferfensters bekannt. Dahoud stand in der vergangenen Saison in Brighton unter Vertrag, war in der Rückrunde aber bereits an den VfB Stuttgart verliehen.

Dahoud sei ein „erfahrener Spieler“, der die Bundesliga „bestens“ kenne, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung: „Wir haben damit nicht nur auf den temporären Ausfall von Oscar Höjlund reagiert, sondern können nun längerfristig auf einer zentralen Position auf eine hochwertige Verstärkung zurückgreifen.“

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler lief in der Bundesliga bereits für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund auf. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. In Brighton setzte Dahoud sich nicht dauerhaft durch, auch unter dem deutschen Teammanager Fabian Hürzeler spielte er beim starken Saisonstart keine Rolle.

Gosens nach Florenz sorgt für Irritationen bei Unione

Der kurzfristige Abgang von Fußball-Nationalspieler Robin Gosens direkt am Spieltag hat beim 1. FC Union Berlin für viel Missstimmung gesorgt. „Da muss ich ehrlich sagen: Es ist eine Katastrophe“, sagte Kapitän Rani Khedira bei Dazn mit Blick auf die erst kurz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (1:0) gefallene Wechsel-Entscheidung am letzten Tag des Transferfensters in Deutschland. Gosens wird zur AC Florenz in die italienische Serie A verliehen. „Da sollten sich die schlauen Menschen auch mal irgendwie Gedanken drüber machen, dass wir zwar Fußballspieler sind, aber auch Menschen sind“, appellierte Khedira. Gosens habe „fast schon mit Tränen in den Augen“ dagestanden, sei „völlig aufgelöst“ gewesen. „Beim Mittagessen war es klar, dass er bei uns bleibt, dass er spielt. Und zwei Stunden später, nach seinem Mittagsschlaf, kommt dann die Nachricht, dass es dann doch so aufgeht“, erklärte Khedira.

Für die Mannschaft sei das vom Zeitpunkt her nicht zufriedenstellend gewesen. „Wenn man das so am Spieltag mitnehmen muss, finde ich das komisch“, meinte Khedira weiter. „Entweder man macht es nach dem Spieltag oder ganz klar noch vor dem Spieltag. Aber nicht am Spieltag selbst. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig für eine Mannschaft.“ Dass Gosens den Club verlässt, hatte Geschäftsführer Horst Heldt erst knapp vor der Partie gegen Aufsteiger St. Pauli öffentlich gemacht. „Bis zehn nach vier bin ich davon ausgegangen, dass Robin heute auf dem Platz steht und spielt. Dann kam die Nachricht und dann haben wir das umgesetzt“, erklärte Heldt den Ablauf am Freitagnachmittag.