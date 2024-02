Warum Max Eberl, dessen Verpflichtung als Sportvorstand feststeht, nicht schon jetzt an den Transfers der Bayern beteiligt ist?

Kommentar von Christof Kneer

Am 14. August 2014 riss das hintere Kreuzband im Knie von Javi Martinez. Schmerzhaft war diese Verletzung nicht nur für den Besitzer dieses Knies, eine erhebliche Bedrückung ergriff auch den Bayern-Trainer Pep Guardiola, der in der Pressekonferenz nach diesem Spiel kaum bei der Sache zu sein schien. Guardiola ist ein emotionaler Mensch, an diesem Abend hätte er womöglich gerne seine Trainerkarriere beendet.