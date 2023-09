Die Abermillionen, die aus der englischen Premier League und Saudi-Arabien in den Markt fließen, verstärken die wirtschaftliche Ungleichheit. Die Fußballwelt hat sich in zwei Klassen aufgeteilt.

Kommentar von Thomas Hürner

Wer die Transfersaga um Harry Kane nervenaufreibend fand, kommt wahrscheinlich nicht aus Italien. In Italien erscheinen täglich drei Sport-Tageszeitungen, die ein schwindelerregendes Volumen an Transfergerüchten produzieren, welche wiederum in zahlreichen Internetportalen weitergedreht werden. Dort kommen auch Nostalgiker auf ihre Kosten: Ein wesentlicher Teil der Berichterstattung dreht sich um wenig prominente Fußballer, die längst nicht mehr in Italien spielen - und berichtet wird in Echtzeit.