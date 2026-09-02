Die Premier League investierte in der Sommertransferphase mehr Geld in neues Fußballer-Personal als die anderen europäischen Topligen zusammen. Manchester City lässt sich allein einen Mittelfeldmann 145 Millionen Euro kosten.

Auch an diesem Deadline Day, dem letzten Tag des Sommer-Transferfensters im Fußball, wurde in England fieberhaft gehandelt. Sonderangebote im Schlussverkauf gab es für die Vereine der Premier League allerdings nicht. Im Gegenteil: Bei den finalen Spielerverpflichtungen wurde kräftig draufgeschlagen. Aber das schien viele Klubverantwortliche kaum zu stören. Sie gaben das Geld mit einer Selbstverständlichkeit aus, als spiele es keine Rolle. Vielleicht ist das angesichts der milliardenschweren Klubbesitzer in England ja tatsächlich so.