Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Filip Kostic, 29, zu Juventus Turin ist perfekt. Dies teilten der Europa-League-Sieger und der italienische Rekordmeister am Freitag mit. Laut Juve-Mitteilung liegt die Sockel-Ablöse bei zwölf Millionen Euro, durch Boni kann die Summe auf 15 Millionen ansteigen. Kostic spielte seit 2018 für Frankfurt, in Turin erhält er einen Vierjahresvertrag. Von der Ablöse für den Serben profitiert sogar der Hamburger SV, für den Kostic vor seiner Frankfurter Zeit spielte. Beim Transfer damals war eine Beteiligung am Weiterverkauf vereinbart worden, die dem HSV nun 500 000 Euro einbringt.