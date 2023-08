Von Thomas Hürner, Hamburg

Nur 24 Stunden, nachdem Harry Kane für den FC Bayern debütiert hatte, war im 500 Kilometer entfernten Mailand zu besichtigen, warum die Münchner Verantwortlichen vor diesem Transfer eine schlüssige Kalkulation angestellt haben. In Mailand wurde der Österreicher Marko Arnautovic eingewechselt, der vor einer Dekade an Kanes Debütspielort Bremen bundesweite Prominenz erlangte: als hoch veranlagter, robuster Stürmer des SV Werder, dem es nicht an Instinkt, aber mitunter an Hirnschmalz mangelt.