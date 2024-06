Früher haben sich Bundestrainer daran gestört, wenn ihre Spieler mit Transfergerüchten in ein Turnierquartier gereist sind. Inzwischen ist das der Normalfall – wie die Dortmunder Plünderungsversuche beim VfB Stuttgart beweisen.

Kommentar von Christof Kneer

Als Julian Nagelsmann seinen Kader für die März-Länderspiele nominierte, tauchte dort ein Spieler vom 1. FC Heidenheim, einer vom FC Fulham und einer von Borussia Dortmund auf. Auch wenn es vielleicht nicht gleich ein Affront war, die Mannschaft des DFB-Vizepräsidenten Aki „Hans-Joachim“ Watzke aufs Format eines schwäbischen Aufsteigers sowie eines Londoner Vorortklubs zu verkleinern: Eine Botschaft enthielt Nagelsmanns Aufgebot natürlich doch. Der stolze BVB war nur noch eine Randerscheinung im großen deutschen Fußball, vertreten auch noch durch den Stürmer Niclas Füllkrug, der seinerseits beim BVB keine besondere Rolle spielte. Ebenfalls ganz am äußersten Rand rutschten die Dortmunder am Ende noch in die Champions League, auf einem fünften Tabellenplatz, der nur ausnahmsweise und dank einer kuriosen internationalen Koeffizientenregelung zur Qualifikation reichte.