Am sogenannten Deadline-Day ist der internationale Transfermarkt des Fußballs ganz bei sich, das Netz wogt zwischen „Done Deal“, „BREAKING-NEWS“ und „obligatorischen Medizinchecks“ und mittendrin ist auch der SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“. Heikle Sache also, in die zahlreichen schwebenden Wechselgeschichten hinein zu senden, aber wir wollen es trotzdem versuchen und einen Überblick liefern. Warum und für welche Summen wechseln so viele Spieler aus der Bundesliga nach England? Was will der lange von den Bayern umworbene Nick Woltemade in Newcastle? Und wie schaut’s nun in München aus, wo die Transferstrategie nicht aufzugehen scheint?
Auf diese Fragen soll diese Ausgabe unseres Sportgesprächs Antworten finden. Nach kurzer Sommerpause ist Jonas Beckenkamp als Moderator zurück und versucht, mit den Kollegen Martin Schneider und Christof Kneer im Durcheinander des Transfer-Irrsinns ein wenig Übersicht und Einordnung zu schaffen.
