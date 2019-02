1. Februar 2019, 18:48 Uhr Transfermarkt Die Bundesliga jagt den nächsten Sancho

Die Winterpause beweist: Der Transfermarkt verwandelt sich immer mehr in einen Spekulationshandel.

Da etablierte Fußballspieler zu teuer geworden sind, versuchen sich die Vereine an kreativer Notwehr.

Der Fokus richtet sich dabei immer mehr auf unbekannte Talente, bei denen das finanzielle Risiko kalkulierbar ist.

Von Christof Kneer

Manchmal gibt es solche schönen Namen noch: Shinji Kagawa zum Beispiel. Den kennt man, den hat man schon mal spielen sehen, man hat sogar noch ein paar Pässe und Dribblings im Kopf. Unter "Kagawa" kann man sich was vorstellen.

Es hat fast etwas Erholsames, wenn in den Gerüchtespalten des letzten Transfertages ein Name wie "Kagawa" fällt. Man fühlt sich dann wieder zu Hause in dieser Sportart und man kann sich auch wieder einbilden, dass man das selber auch könnte: Fußball-Manager sein. Dass man in Hannover auf die Idee kommt, erst einen Frankfurter Banksitzer namens Nicolai Müller und dann einen Dortmunder Tribünenhocker namens Kagawa zu holen: Das leuchtet ein. Und dass Hannovers Fans am letzten Transfertag die einschlägigen Ticker stündlich nach der Kagawa-Nachricht scannen und enttäuscht sind, wenn der Spieler doch nicht kommt: auch klar.

Wie aber gehen Anhänger des FC Augsburg mit dem Gerücht um, dass ihr Klub sich für Eddie Nketiah, 19, vom FC Arsenal interessiert? Was fühlt ein Leipzig-Sympathisant angesichts des Talents Schmidt-Dingsbums? RB habe Emile Smith Rowe, 18, ausgeliehen, wurde fristgerecht gemeldet, ebenfalls vom FC Arsenal.

Die Unaussprechlichen sind die neuen Nicolaimüllers. Wie sehr sich der Transfermarkt auch in Deutschland wandelt, lässt sich mustergültig an der gerade abgelaufenen Winter-Transferperiode ablesen, die sonst ja eher keine Trends abwirft. Auf dem Wintermarkt treffen sich für gewöhnlich nur die Mühseligen und Beladenen, um ihre Sünden vom Sommer wiedergutzumachen. Sie holen dann Nicolai Müller, weil es an Mentalität und Torgefahr fehlt. Wer nun aber die Liste der aktuellen Januartransfers studiert, kommt zu dem Schluss, dass der Wintermarkt seinen Charakter verändert. Es wird nicht mehr nur reagiert. Es wird jetzt auch agiert.