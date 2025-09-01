Bei RB Leipzig rückt der Abgang von Stürmer Loïs Openda näher. Der belgische Fußball -Nationalspieler soll die Freigabe für Verhandlungen mit Juventus Turin bekommen haben und bereits auf dem Weg nach Italien sein. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und Sky berichten, sind sich die Vereine einig über eine Leihe mit späterer Kaufoption. Das Gesamtpaket soll bei deutlich über 40 Millionen Euro liegen.

Openda kam erst vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig und hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Nach einer starken Auftaktsaison mit 28 Toren blieb in der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit mit nur 13 Pflichtspieltreffern deutlich unter den Erwartungen.Neben Openda stehen auch Dauerleihspieler Eljif Elmas, der wohl zum SSC Neapel zurückkehrt, sowie Lutsharel Geertruida, der mit dem AFC Sunderland kurz vor einer Einigung steht, vor dem Absprung. Der 25 Jahre alte Niederländer kam erst im vergangenen Sommer und steht bis Juni 2029 bei RB unter Vertrag, konnte sich jedoch auf der rechten Außenverteidigerposition nicht richtig durchsetzen.

Dafür soll kurz vor Transferschluss noch der dänische Mittelstürmer Conrad Harder von Sporting Lissabon verpflichtet werden. Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 13 Treffer und traf auch einmal in der Champions League.

Isak vor Wechsel nach Liverpool

Der Rekordtransfer von Alexander Isak zum FC Liverpool geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Schlusstag der Wechselperiode doch noch über die Bühne. Der englische Meister habe sich mit Newcastle United nach wochenlangen Verhandlungen über eine Ablöse in Höhe von rund 130 Millionen Pfund (150 Millionen Euro) geeinigt, wie unter anderem das Portal The Athletic.

Damit wäre der 25 Jahre alte Schwede bei Vertragsabschluss der teuerste Wechsel der Premier-League-Geschichte. Liverpool hatte in diesem Sommer bereits für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz 125 Millionen Euro ohne Bonuszahlungen als fixe Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt.

Stuttgart reagiert auf Woltemade-Weggang

Der algerische Fußball-Nationalspieler Badredine Bouanani wechselt zum DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Der 20 Jahre alte Offensivakteur unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 2030, wie der Klub mitteilte. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 20 Millionen Euro.

Außerdem steht der VfB laut Sky-Informationen vor der Verpflichtung von zwei weiteren Spielern. Der südkoreanische Stürmer Hyeon-gyu Oh soll für rund 20 Millionen Euro plus Boni vom belgischen Klub KRC Genk kommen. Demnach ist für Montag der Medizincheck vorgesehen. Vom Premier-League-Absteiger Leicester City soll derweil Bilal El Khannous ausgeliehen werden. Es bestehe eine Kaufoption, die zur Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro werden könnte.

Den Anfang am ereignisreichen Sonntag machte Bouanani. „Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit – unter anderem aus der vergangenen Europa-League-Saison“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Seine Spielweise gibt uns zusätzliche Optionen für unser Offensivspiel.“