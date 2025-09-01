Die komplizierte Suche des FC Bayern München nach einer Offensiv-Verstärkung spitzt sich kurz vor Ablauf der Wechselfrist heute Abend um 20 Uhr zu. Berichten zufolge soll der Transfer von Nicolas Jackson vom FC Chelsea nun aber doch stattfinden. Der Transferexperte Fabrizio Romano verkündete am Nachmittag, dass sich Bayern und die Londoner geeinigt hätten. Es soll sich um eine Leihe mit Kaufoption handeln, die Leihgebühr soll 16,5 Millionen Euro betragen. Ein entscheidendes Detail wird sein, unter welchen Umständen der FC Bayern den Stürmer verpflichten muss.

Jacksons Berater Ali Barat sagte zuvor zu Sky, dass der Transfer am Sonntag geplatzt gewesen sei. „Aber heute verhandeln die Klubs wieder miteinander. Wir hoffen auf eine Lösung, weil Nicolas Jackson bereit für den FC Bayern ist. Wir kämpfen bis zum Ende um diesen Deal“, sagte er am Montagnachmittag.

Der Transfer schien bereits abgesagt worden zu sein, weil sich Chelsea-Stürmer Liam Delap beim Spiel gegen Fulham verletzt hatte und die Londoner unter diesen Umständen den senegalesischen Offensivspieler lieber behalten wollten. Jackson war am Samstag zum Medizincheck nach München gereist, ehe die Londoner ein Wechsel-Veto einlegten. „Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel gegen Augsburg am Samstag. „Jetzt ist die Situation, dass der Junge hier in München ist und wir den Jungen aber zurückschicken.“

Laut Romano arbeitet Chelsea aber an einer Rückkehr des nach Sunderland ausgeliehenen Marc Guiu. Diese wiederum könnte den Weg für den 24-jährigen Jackson zu den Bayern nun doch frei machen.Eberl hat vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, sich um eine Leihe zu bemühen. Dass sie zumindest in diesem Sommer keinen Spieler mehr fest verpflichten wollen, wird für die Münchner in der hektischen Transfer-Schlussphase aber offenbar zunehmend zum Problem.

Auch dem italienischen Champions-League-Starter Atalanta Bergamo sollen die Bayern laut The Athletic und Sky eine Leihe mit Kaufoption für den früheren Bundesliga-Profi Ademola Lookman vorgeschlagen haben. Atalanta soll den 27 Jahre alten Nigerianer, einst bei RB Leipzig unter Vertrag, aber wohl nur direkt verkaufen oder mit einer Kaufpflicht verleihen wollen.

Openda, Elmas und Geertruida in Leipzig vor dem Absprung

Bei RB Leipzig rückt der Weggang von Stürmer Loïs Openda näher. Der belgische Fußball-Nationalspieler soll die Freigabe für Verhandlungen mit Juventus Turin bekommen haben und bereits auf dem Weg nach Italien sein. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und Sky berichten, sind sich die Vereine einig über eine Leihe mit späterer Kaufoption. Das Gesamtpaket soll bei deutlich über 40 Millionen Euro liegen.

Openda kam erst vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig und hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Nach einer starken Auftaktsaison mit 28 Toren blieb in der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit mit nur 13 Pflichtspieltreffern deutlich unter den Erwartungen.Neben Openda stehen auch Dauerleihspieler Eljif Elmas, der wohl zum SSC Neapel zurückkehrt, sowie Lutsharel Geertruida, der mit dem AFC Sunderland kurz vor einer Einigung steht, vor dem Absprung. Der 25 Jahre alte Niederländer kam erst im vergangenen Sommer und steht bis Juni 2029 bei RB unter Vertrag, konnte sich jedoch auf der rechten Außenverteidigerposition nicht richtig durchsetzen.

Dafür soll kurz vor Transferschluss noch der dänische Mittelstürmer Conrad Harder von Sporting Lissabon verpflichtet werden. Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 13 Treffer und traf auch einmal in der Champions League.

Isak vor Wechsel nach Liverpool

Der Rekordtransfer von Alexander Isak zum FC Liverpool geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Schlusstag der Wechselperiode doch noch über die Bühne. Der englische Meister habe sich mit Newcastle United nach wochenlangen Verhandlungen über eine Ablöse in Höhe von rund 130 Millionen Pfund (150 Millionen Euro) geeinigt, wie unter anderem das Portal The Athletic.

Damit wäre der 25 Jahre alte Schwede bei Vertragsabschluss der teuerste Wechsel der Premier-League-Geschichte. Liverpool hatte in diesem Sommer bereits für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz 125 Millionen Euro ohne Bonuszahlungen als fixe Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt.

Donnarumma geht zu Guardiola

Laut Medienberichten erhält Trainer Pep Guardiola bei Manchester City kurz vor Transferschluss noch einen neuen Torwart. Der bei Paris Saint-Germain nicht mehr berücksichtigte Italiener Gianluigi Donnarumma soll vor einem Wechsel auf die Insel stehen. Kostenpunkt: mehr als 30 Millionen Euro. Am Nachmittag soll Donnarumma den Medizincheck absolvieren und anschließend einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Der bisherige City-Keeper Ederson steht vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul.

Spurs leihen Kolo Muani

Der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani wird laut Berichten des Portals The Athletic nach London zu Tottenham ausgeliehen. Der Franzose, der zuletzt bereits an Juventus Turin ausgeliehen war und in 16 Spielen acht Tore erzielte, gehört aktuell Paris Saint-Germain.

Stuttgart reagiert auf Woltemade-Weggang

Der algerische Fußball-Nationalspieler Badredine Bouanani wechselt zum DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Der 20 Jahre alte Offensivakteur unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 2030, wie der Klub mitteilte. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 20 Millionen Euro.

Außerdem steht der VfB laut Sky-Informationen vor der Verpflichtung von zwei weiteren Spielern. Der südkoreanische Stürmer Hyeon-gyu Oh soll für rund 20 Millionen Euro plus Boni vom belgischen Klub KRC Genk kommen. Demnach ist für Montag der Medizincheck vorgesehen. Vom Premier-League-Absteiger Leicester City soll derweil Bilal El Khannous ausgeliehen werden. Es bestehe eine Kaufoption, die zur Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro werden könnte.

Holt der HSV zwei Profis vom FC Arsenal?

Der offensiv zuletzt harmlose Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV verstärkt kurz vor dem Ende der Transferphase seinen Kader. Der norddeutsche Traditionsclub steht übereinstimmenden Medienberichten kurz davor, den 25 Jahre alten Portugiesen Fábio Vieira vom englischen Top-Klub FC Arsenal mit Kaufoption auszuleihen. Zuerst berichtete Sky darüber. Zudem soll Vieiras Mannschaftskollege Albert Sambi Lokonga fest verpflichtet werden.Der 25 Jahre alte Vieira wechselte 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zum Klub aus London, in der vergangenen Spielzeit war er erneut an Porto verliehen. Der Mittelfeldakteur ist als Kreativspieler im Mittelfeld vorgesehen.

Scienza offenbar nach Southampton

Der 1. FC Heidenheim muss wohl den Rest der Saison ohne Leonardo Scienza auskommen. Der Offensivspieler, dem im Relegationsrückspiel in Elversberg das entscheidende Tor gelang, geht offenbar in die zweite englische Liga zum FC Southampton. Heidenheim soll nach einem Bericht des Kicker neun Millionen Euro Ablöse erhalten.

Feiburg verliert Röhl – für viel Geld

Der Sportclub gibt Merlin Röhl am letzten Tag des Transferfensters ab, kassiert dafür aber eine hohe Entschädigung. Wie der Kicker berichtet, leiht der FC Everton den 23-jährigen Mittelfeldspieler mit einer Kaufpflicht aus, das Gesamtvolumen des Transfers soll 25 Millionen Euro betragen. Röhl wäre damit nach Kevin Schade (2023 zu Brentford) Freiburgs Rekordverkauf.

Rolfes: Hincapie bereits in London

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang eines Leistungsträgers aus der Double-Saison 2023/24. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler Piero Hincapié steht vor einem Wechsel in die englische Premier League. „Piero ist beim Medizincheck in London“, sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes am Montag: „Das wird voraussichtlich über die Bühne gehen.“

Der Vertrag des Ecuadorianers in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro. Hincapié würde gerne zum FC Arsenal wechseln. Auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea wurden zuletzt als mögliche Interessenten genannt.

Schon am Sonntagabend wechselte der marokkanische Nationalspieler Eliesse Ben Seghir von der AS Monaco ins Rheinland. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2030. „Eliesse Ben Seghir ist ein erstklassiger Techniker, ideenreich und clever im Dribbling und mit präzisem, öffnendem Passspiel. Er wird unserer Offensive zusätzlichen Schub verleihen“, sagte Rolfes. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme 32 Millionen Euro, drei Millionen können an Bonuszahlungen hinzukommen.