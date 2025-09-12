Sandra Spörl hat trotz einer Herzinsuffizienz und Multipler Sklerose gemeinsam mit der Kinderkardiologin Isabelle Schöffl die Alpenüberquerung Transalpine Run in ihrer Altersklasse gewonnen. Sie ist davon überzeugt, dass für sie Schonung der falsche Weg wäre.

Von Nadine Regel

Sandra Spörl würde manchmal lieber fliegen als laufen. Denn das, was für andere selbstverständlich ist, kostet sie enorme Kraft. Beim Transalpine Run in dieser Woche kam sie ihrem Wunsch nach dem Fliegen zumindest ein Stück näher. Gemeinsam mit Isabelle Schöffl, Oberärztin an der kinderkardiologischen Abteilung der Uniklinik Erlangen, überquerte sie im siebentägigen Etappenrennen von Lech am Arlberg bis zum Reschensee in Südtirol die Alpen – als bestes Team ihrer Altersklasse. Doch im Zentrum stand für sie nicht der Erfolg, sondern die Botschaft: Auch mit körperlichen Einschränkungen lassen sich sportliche Ziele erreichen.