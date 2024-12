Luke Littler bei der WM : Die Dartscheiben sind ausverkauft

Die „Littler-Mania“ greift um sich: Rund um den 17 Jahre jungen Darts-Profi, der zum zweiten Mal bei der WM in London antritt, ist in England ein Hype entstanden. Kein anderer britischer Sportler fasziniert die Menschen auf der Insel offenbar so sehr. Warum? Eine Spurensuche.