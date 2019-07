8. Juli 2019, 18:28 Uhr Trainingsstart Nur mit acht Spielern

So richtig viel war noch nicht los auf dem Platz, als Bayern Münchens Coach Niko Kovac beim Auftakt die ihm zur Verfügung stehenden Profis um sich versammelte.

Mit den üblichen Leistungstests hat am Montag für einen noch kleinen Teil der Fußball-Profis des FC Bayern München die Saisonvorbereitung begonnen. 44 Tage nach dem DFB-Pokalgewinn waren acht Spieler im Leistungszentrum auf dem Vereinsgelände dabei. Trainer Niko Kovac konnte am ersten Arbeitstag neben Thomas Müller, Thiago, Javi Martínez, Corentin Tolisso, Jérôme Boateng, Renato Sanches, Torwart Christian Früchtl auch Zugang Fiete Arp vom Hamburger SV begrüßen. Am Montagnachmittag hatte Kovac ein erstes öffentliches Training an der Säbener Straße angesetzt. Die Nationalspieler wie Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski werden erst am kommenden Freitag in die Vorbereitung einsteigen. Zugang Lucas Hernández absolviert nach einer Knie-Operation noch ein individuelles Aufbauprogramm. In einer Woche reist der Bayern-Tross für neun Tage in die USA. Dort stehen auch die ersten Testspiele gegen den FC Arsenal, Real Madrid und den AC Mailand auf dem Programm.