16. Juni 2019, 18:47 Uhr Trainerwechsel Kiel holt André Schubert

Der Fußball-Zweitligist wirbt Trainer André Schubert kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitungen von Eintracht Braunschweig ab.

Kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung hat der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel einen neuen Trainer gefunden. André Schubert wurde als Nachfolger von Tim Walter verpflichtet, der es nach nur einem Jahr vorzog, zum Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zu wechseln. In André Schubert habe Kiel einen Trainer gewinnen können, "der von Nachwuchsarbeit über Auf- und Abstiegskampf bis Champions League auf einen weitreichenden Erfahrungsschatz zurückblicken kann", sagte Sportchef Fabian Wohlgemuth.

In Kiel erhält Schubert, 47, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er hatte zuletzt Eintracht Braunschweig trainiert, sein dortiger Kontrakt wird aufgelöst. Den Zweitliga-Absteiger Braunschweig hatte Schubert im vergangenen Oktober nach einem völlig verunglückten Saisonstart übernommen und vor dem Absturz in die Regionalliga bewahrt. Trotzdem war der frühere Bundesliga-Coach, der bereits Mönchengladbach in der Champions League betreut hatte und auch beim SC Paderborn und FC St. Pauli arbeitete, nicht unumstritten. Die Braunschweiger Eintracht steht nun vor dem Beginn der Vorbereitung am Montag ohne Trainer da, nach Medienberichten soll der bisherige Assistent Christian Flüthmann befördert werden.

Schubert wird hingegen am Donnerstag beim Trainingsauftakt in Kiel auf seine neue Mannschaft treffen. "Holstein hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und spielt einen attraktiven und offensivorientierten Fußball", sagte er über seinen neuen Arbeitgeber. Er freue sich auf "hervorragende Bedingungen, ein professionelles Umfeld, eine klare sportliche Ausrichtung und eine auf Perspektive und Wachstum ausgerichtete Infrastruktur". Holstein Kiel war der letzte Klub aus der ersten und zweiten Bundesliga, dem ein Trainer für die neue Saison fehlte. Die Kieler hatten in der vergangenen Saison unter Walter Platz sechs in der zweiten Liga belegt. Ein Jahr zuvor waren sie unter dem damaligen Trainer Markus Anfang als Aufsteiger erst in der Relegation zur Bundesliga gescheitert. Schubert soll nun ein Team aufbauen, das ähnlich erfolgreich agieren kann.