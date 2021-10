Österreichs Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck trennt sich von Trainer Daniel Bierofka. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sollen der bisherige Co-Trainer Philipp Heinzer sowie Torwartcoach Szabolcs Safar vorerst das Training leiten. Wacker liegt in der zweiten Liga nach vier Siegen in zehn Spielen auf Tabellenplatz sechs. Ein Interimscoach soll laut Klubangaben Anfang kommender Woche vorgestellt werden. "Wir möchten uns bei Daniel für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken", schrieb der Klub. Der gebürtige Münchner stand seit August 2020 45 Mal für Innsbruck an der Seitenlinie. Seine Bilanz: 24 Siege, neun Unentschieden, zwölf Niederlagen.