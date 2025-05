Von Markus Schäflein

Der Sport-Informationsdienst hat am Montagabend eine überaus verdienstvolle Liste versendet: „Die Trainerwechsel in der 2. Bundesliga im Überblick.“ Herzlichen Dank für die Mühe, es ist in der Tat schwierig geworden, den Überblick zu behalten: 14 Mal haben die Klubs im Unterhaus in dieser Saison bereits ihren Übungsleiter getauscht, darunter sechs Mal in den vergangenen zwei Wochen. Die SpVgg Greuther Fürth hat sich am Montag bereits zum zweiten Mal in die Liste eingetragen.