Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann gilt als Kandidat für den Posten des Nationaltrainers von Südkorea. Es fänden bereits Gespräche statt, berichtete der kicker am Mittwoch auf seiner Internetseite. Für Klinsmann wäre es der dritte Job als Nationaltrainer. Von Sommer 2004 bis Sommer 2006 betreute er das deutsche Nationalteam - auch bei der Heim-WM vor knapp 17 Jahren, bei der er die deutsche Auswahl spektakulären Offensivfußball spielen ließ und erst im Halbfinale am späteren Weltmeister Italien scheiterte. Von Juli 2011 bis November 2016 war der inzwischen 58 Jahre alte Ex-Profi Nationalcoach der USA. Bei der WM 2014 in Brasilien erreichte sein Team trotz einer 0:1-Niederlage in der Gruppenphase gegen Deutschland die K.-o.-Phase. Dort unterlag die US-Auswahl knapp gegen Belgien (n.V. 1:2).

Der Portugiese Paulo Bento hatte nach dem 1:4 der Asiaten im WM-Achtelfinale gegen Brasilien seinen Rücktritt als Trainer der Südkoreaner verkündet. Anfang Januar beförderte der südkoreanische Verband den 57-jährigen Michael Müller, der früher auch im Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gearbeitet hat, zum Technischen Direktor. Auf Vereinsebene arbeitete Ex-Nationalstürmer Klinsmann zuletzt bis Februar 2020 als Trainer des Berliner Bundesligisten Hertha BSC, den er unter merkwürdigen Umständen in einer Nacht- und Nebelaktion verließ.